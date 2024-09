La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS è già visibile: FOTO spettacolari dalla Sicilia!

MeteoWeb

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sarà probabilmente osservabile ad occhio nudo in modo davvero eccezionale a partire dai primi di ottobre. Lo conferma, dopo le prime notizie internazionali dei giorni scorsi, in un comunicato, l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore del Virtual telescope Project, impegnato a predisporre il calendario delle dirette streaming con cui condividerà l’apparizione di questa interessante cometa. Il primo appuntamento è previsto per il 9 ottobre, alle 18:45. Le altre date verranno annunciate non appena disponibili. La partecipazione sarà gratuita- spiega- Sarà sufficiente accedere, alla data e ora indicate, al sito https://www.virtualtelescope.eu. Le prime osservazioni della cometa rese note risalgono al 22 febbraio 2023 e sono state effettuate con un telescopio installato in Sud Africa, parte del progetto Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). In un secondo momento, il Minor Planet Center ha collegato questo nuovo astro ad osservazioni precedentemente riportate dal Purple Mountain Observatory, Cina, relative al 9 gennaio- sottolinea masi- Pertanto, d’accordo con le regole della comunità astronomica che sovrintendono a queste circostanze, all’annuncio ufficiale della sua scoperta, la cometa ha preso il nome di C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS (Tsuchinshan è una traslitterazione del nome mandarino dell’osservatorio cinese): terza cometa non periodica scoperta nella prima metà del gennaio del 2023.

La cometa sarà in congiunzione con il Sole il 9 ottobre, quando sarà massimo l’atteso effetto del forward scattering (‘diffusione in avanti’ della luce solare da parte delle polveri della cometa, ndr). L’8 ottobre si potrebbe già tentare l’osservazione a ridosso dell’alba, mentre dal giorno 9 la cometa si vedrà appena dopo il tramonto. Il 12 ottobre la C/2023 A3 sarà alla minima distanza dalla Terra, pari a circa 71 milioni di km. Da allora, giorno dopo giorno, la C/2023 A3 sarà via via meglio collocata in cielo, seppur sempre meno favorita dall’aumento di splendore dovuto allo scattering. Attraverserà le costellazioni della Vergine, del Serpente e di Ofiuco. Intorno al 15 ottobre dovrebbe essere possibile ottenere la visione migliore tra luminosità della cometa e sua posizione nel cielo. La Luna sarà visibile al primo quarto (10 ottobre), ma all’inizio interferirà poco rispetto all’invasività del crepuscolo serale. Essa sarà piena il 17 ottobre e allora inizierà a farsi sentire, mentre la luminosità della cometa sarà alquanto ridimensionata, ma si spera ancora interessante. È consigliabile scegliere un sito osservativo il più possibile esente da inquinamento luminoso e che offra l’orizzonte occidentale libero da ostacoli importanti (colline, alberi, palazzi). L’osservazione può essere condotta ad occhio nudo, meglio con un binocolo.

Intanto ieri, lunedì 23 settembre, la cometa Tsuchinshan-ATLAS ( C/2023 A3 ) aveva già triplicato la sua luminosità. “Ecco una sequenza della cometa che sorge sul Mogollon Rim nell’Arizona settentrionale lunedì mattina“, afferma il fotografo Chris Schur di Payson, in Arizona (USA). “La cometa non era visibile a occhio nudo, il cielo era semplicemente troppo luminoso così vicino all’alba“, dice Schur. “Utilizzando un binocolo da 15×60 mm ho potuto vedere un nucleo stellare e una nuvola di chioma (l’atmosfera della cometa)“. Una volta trovata la cometa, Schur ha puntato il suo telescopio da 8 pollici in quella direzione e ha scattato la foto di seguito:

E questa mattina, all’alba, il grande Giovanni Tumino, fotografo appassionato di fenomeni naturali che ama condividere i suoi scatti con MeteoWeb, è riuscito a immortalare la cometa sfruttando la bassa latitudine della città in cui vive, Ragusa, nella Sicilia meridionale. Le fotografie (a corredo dell’articolo), sono straordinarie e mostrano la cometa sul cielo di Modica.

Le specifiche della foto:

COMETA C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS su MODICA (RG)

24/09/2024 ora locale 06:04

CANON EOS R Mirrorless Camera

Obiettivo CANON RF zoom 70-200 mm. @ 200 mm. f/5,6

Posa di 1,8 secondi @ ISO 1.600

Immagine integrale

Software: Photoshop

La vista della cometa sta migliorando di giorno in giorno. Per tutta questa settimana, la cometa salirà più in alto nel cielo mattutino , raggiungendo il picco di altitudine tra il 26 e il 29 settembre, fino a 16 gradi per alcuni osservatori. Aumenterà anche la sua luminosità. “La cometa sembra aumentare di mezza magnitudine ogni pochi giorni!” ha aggiunto Chris Schur, che stima la sua magnitudine attuale in +3,5. Estrapolando, ciò significa che potrebbe essere luminosa quanto una stella di prima magnitudine entro questo fine settimana. E gli appassionati di tutto il mondo sono pronti ad uno spettacolo così straordinario…

