Maltempo Abruzzo, infiltrazioni d’acqua: chiuso un liceo scientifico a Pescara

MeteoWeb

Dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nazionale, il Comune di Pescara ha deciso di chiudere il liceo scientifico ”Leonardo da Vinci”, “a seguito delle abbondanti precipitazioni delle ultime ore”, dato che l’edificio, situato in Strada Colle Marino 73, presenta “rilevanti infiltrazioni tali da compromettere le condizioni di sicurezza e di igiene necessarie per l’accoglimento degli alunni e, quindi, il regolare svolgimento dell’attività scolastica”. Urgente, quindi secondo il vice sindaco Maria Rita Carota, “procedere alla sospensione delle attività didattiche per le giornate del 18 e 19 settembre 2024 al fine di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune al ripristino funzionale dei locali, a garanzia della pubblica incolumità“.

Inoltre, il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi a causa del maltempo. “Visto il prolungamento dell’allerta meteo per le prossime 36/48 ore e dopo le verifiche degli uffici comunali della situazione del verde, da parte di Pescara Multiservice e dell’l’assessore Cristian Orta, si è deciso di chiudere da subito, in via preventiva, tutti i parchi pubblici della città e la Pineta D’Avalos”, ha reso noto il Comune di Pescara.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.