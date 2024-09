Forte maltempo tra Pescara, Montesilvano e Spoltore: aperti COC, oltre 200 richieste di soccorso | VIDEO

MeteoWeb

Al momento sono oltre 200 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Pescara e più di 30 gli interventi per allagamenti, infiltrazioni e danni d’acqua, a seguito dell’intensa pioggia che ha colpito nella tarda mattinata di oggi l’intera provincia: la perturbazione sta interessando maggiormente i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, 8 le squadre al lavoro. A causa di alcune infiltrazioni d’acqua in una scuola elementare, i vigili del fuoco hanno dovuto accompagnare bambini e personale scolastico in altri ambienti non coinvolti.

La forte pioggia che sta interessando Pescara ha creato disagi anche all’ospedale, dove si registrano allagamenti al piano terra e nei seminterrati. “Il nostro ospedale, da questa mattina è completamente sommerso dall’acqua sia al piano terra sia nei seminterrati“, fa sapere il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, segnalando anche che sono impraticabili le strade che conducono al presidio, in particolare via del Circuito, via Monte Faito e via Renato Paolini. “L’ospedale Santo Spirito ha addirittura dovuto interrompere le sedute operatorie e chiuderle e con essa anche la centrale di sterilizzazione, ovvero dove si sterilizzano i ferri, le garze e altri strumenti per le sale operatorie e i reparti. I corridoi sono impraticabili in diversi punti, compreso il nuovo ospedale Covid che già fa acqua in più punti, nonostante il recente e cospicuo investimento, e il personale sanitario è costretto a raccogliere l’acqua con i secchi”.

Invaso dall’acqua anche il centro commerciale Delfino, che è stato chiuso per il probabile danneggiamento della controsoffittatura impregnata d’acqua.

A‍ Pescara, la Polizia Locale ha chiuso le seguenti strade a causa dell’emergenza allagamenti: via Caravaggio (da via Bernini in direzione nord), via Celommi (fino al lungomare), Piazza della Marina, via Cigno, via Piomba, via Spaventa (da via Chiarini e via D’Avalos), via dei Peligni (da via Socrate a via dei Sabini). Le pattuglie stanno intervenendo sulla Riviera Nord, all’altezza dello stabilimento San Marco, per valutare la chiusura in direzione nord. In tutti questi punti è stato richiesto l’intervento della Protezione Civile, anche con l’uso delle idrovore dove necessario.

A causa delle abbondanti piogge delle ultime ore e degli allagamenti in alcune strade, il Comune di Pescara ha aperto il (COC) Centro Operativo Comunale. I cittadini possono segnalare situazioni particolari chiamando il numero 0854283400. Da questa mattina sono operativi sul territorio uomini e mezzi di Polizia locale, Personale comunale, Protezione Civile (in funzione anche le idrovore), Squadre di Ambiente che proseguono senza sosta i lavori per interdire le strade impraticabili, mettere in sicurezza i sottopassi e intervenire sui tombini.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis ha firmato l’ordinanza per l’attivazione del COC per lo stato di criticità delle strade cittadine, a seguito degli eventi in corso. Sentito il parere dell’architetto Fabio Ciarallo, Dirigente del Settore V Opere Pubbliche e manutenzione della città, si è ritenuto opportuno attivare un servizio di controllo e monitoraggio sul territorio al fine di mettere in sicurezza la popolazione, prestando assistenza e supporto con l’ausilio delle Associazioni di Volontariato. Nell’ambito della situazione di emergenza, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, è possibile contattare i numeri: 085.4481900 e 085.4481732

