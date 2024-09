Maltempo Abruzzo, scuole chiuse oggi e domani ad Alba Adriatica

MeteoWeb

A causa della forte ondata di maltempo, che ha già iniziato a provocare disagi, il Comune di Alba Adriatica chiude per due giorni le scuole, oggi 17 settembre e domani 18. Nella scuola primaria di via Duca D’Aosta, a seguito di sopralluogo, sono state segnalate “infiltrazioni d’acqua al piano terra e primo” dovute “alle abbondanti precipitazioni atmosferiche concentrate nelle prime ore del mattino“, si legge nell’ordinanza del sindaco Antonietta Casciotti.

La relazione seguita alle verifiche “evidenzia che dalla copertura in plexiglass del corridoio al piano terra e dai canali di scolo e dai discendenti sul lato est del piano primo, sono presenti sui muri perimetrali e sul soffitto importanti infiltrazioni d’acqua che hanno interessato il corridoio al piano terra, le scale e le aule del piano primo lato est della scuola”. Visto che per gli interventi di manutenzione servono alcuni giorni e dato che al momento mancano le “condizioni di sicurezza e salubrità dei locali scolastici”, il plesso è chiuso a “causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche”.

