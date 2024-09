Maltempo, piogge record in Austria: “la situazione si è aggravata” | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad abbattersi con ferocia sull’Europa centrale e orientale, provocando danni in numerosi stati, da Polonia e Repubblica Ceca ad Austria e Romania. Dopo le alluvioni causate nelle scorse ore, la situazione continua a peggiorare in Austria. “La situazione del maltempo si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Le infrastrutture nel nostro Paese sono state gravemente colpite dalle attuali tempeste e dalle loro conseguenze. Ciò vale anche per le attività scolastiche. Gli alunni delle regioni colpite non dovranno andare a scuola domani e quelli che non potranno recarsi a scuola saranno automaticamente giustificati“. Lo ha scritto su X il cancelliere austriaco Karl Nehammer.

La situazione è definita drammatica in Bassa Austria e nella zona di Vienna. Nella capitale austriaca, il fiume Vienna è straripato nel quartiere Penzing: l’ingresso e l’uscita della Westautobahn sono stati chiusi per motivi di sicurezza. A Vienna, la metropolitana U4 è stata chiusa mentre sulle altre linee la circolazione è fortemente rallentata e limitata.

Le ferrovie austriache (OeBB) hanno annunciato che i collegamenti ferroviari verso l’Austria orientale sono sospesi fino a nuovo avviso. Nel frattempo, la località di Hardegg, in Bassa Austria, è stata completamente evacuata. In Bassa Austria, sono stati evacuati 1.100 edifici e come riferiscono i Vigili del Fuoco ci sono 2.000 interventi in lista d’attesa. Nella cittadina di Melk stanno intervenendo 40 soldati.

Piogge record

Le piogge che sta cadendo in Austria stanno stracciando i record precedenti in molte località. A St. Pölten, in Bassa Austria, nelle ultime 72 ore sono già caduti 340mm di pioggia. Ciò corrisponde a quasi la metà della precipitazione media annua di 723mm, caduta però in soli 3 giorni!

