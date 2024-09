Maltempo Austria, neve in collina a Radstadt: nella notte tocca all’Italia

MeteoWeb

Il cuore dell’Europa è improvvisamente piombato in inverno a causa di un’irruzione di aria fredda che sta facendo crollare le temperature e portando la neve persino in collina, qualcosa di eccezionale per la prima parte di settembre. Questa sera sta nevicando a Radstadt, località a 850 metri nel Salisburghese, in Austria. Una situazione che si verrà a creare nelle prossime ore della notte e anche nella giornata di domani sulle nostre Alpi.

Nelle prossime ore, infatti, entreremo nel vivo di quest’irruzione d’aria fredda polare marittima. Il freddo sta sfondando l’arco alpino e inizierà una vera e propria burrasca di maestrale che domani, venerdì 13 settembre, sferzerà l’Italia intera con venti impetuosi e temperature in picchiata. Sulle Alpi, da stasera inizierà a nevicare forte e molto forte con quota neve in picchiata fino in collina.

