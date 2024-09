Maltempo, bufera di vento a Capri: collegamenti a singhiozzo

MeteoWeb

Il maltempo che oggi sta colpendo la Campania non ha risparmiato Capri, colpita nel pomeriggio da un forte vento di ponente. Il vento ha fermato diverse corse di aliscafi e mezzi veloci diretti verso Ischia, la Costiera Amalfitana e Sorrento.

L’annunciato maltempo hanno fatto calare bruscamente gli arrivi giornalieri, tanto che, secondo le statistiche della Capitaneria di Porto, è risultato che solo 3.000 persone sono sbarcate oggi sull’isola, contro gli oltre 10.000 passeggeri che sbarcano quotidianamente sul porto di Marina Grande.

I collegamenti con Napoli sono stati mantenuti dai traghetti della compagnia di navigazione della Caremar, dagli aliscafi della Snav e della Nlg che, con l’ultima corsa delle 16.30, ha riportato a Napoli gran parte dei turisti e pendolari, mentre i collegamenti tra Napoli e Capri continueranno sino all’ultima partenza con i mezzi della Caremar e della Snav, per consentire il rientro a Napoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.