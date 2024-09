Maltempo Campania, forti piogge ad Agerola: fiume di fango e detriti sulla statale | VIDEO

MeteoWeb

Un fiume di acqua e detriti ha invaso la statale per Agerola, in provincia di Napoli, a causa del maltempo che si è abbattuto su questa zona della Campania. I detriti finiti sulla strada ne hanno causato l’interruzione. Sul posto stanno operando Carabinieri e Vigili del Fuoco per rimuovere i detriti. Non si segnalano feriti.

A riversare questi detriti a valle è la stessa frana che sei giorni fa si è staccata dal Monte Pendolo, a ridosso del comune di Gragnano. In questi giorni, gli abitanti della località Sigliano hanno vissuto nella preoccupazione: in molti hanno cercato casa altrove e il sindaco, in via precauzionale, aveva già fatto evacuare 20 persone (5 famiglie) le cui abitazioni si trovano in prossimità della frana. Erano consapevoli che altre piogge avrebbero potuto provocare ulteriori smottamenti e chiedevano con insistenza interventi di messa in sicurezza di quel fianco di Monte Pendolo dove vasti incendi a fine agosto avevano distrutto totalmente la vegetazione, mettendo a nudo il terreno friabile ed elevando il rischio idrogeologico, già noto in queste zone dei Monti Lattari.

Un paio di giorni fa, il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, aveva ordinato e disposto la pulizia delle strade dai detriti che hanno raggiunto il Comune di Castellammare di Stabia, scivolando come un fiume di fango fino al mare, sommergendo le strade del centro dove, ancora oggi sono presenti cumuli di detriti ai lati dei marciapiedi.

Ad Agerola, sono caduti 55mm di pioggia; restando nel Napoletano, 40mm si registrano a Sant’Antonio Abate e Anacapri, 27mm a Castellammare di Stabia. Forti piogge anche nel Salernitano, con 53mm caduti a Roccapiemonte, 48mm a Corbara, 45mm a Cava de’ Tirreni, 27mm a Nocera Inferiore, 23mm a Positano, 20mm a Salerno.

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla per temporali di ulteriori 24 ore, fino alle 6 di giovedì 19 settembre.

