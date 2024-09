Maltempo Campania, tornado a Palinuro: paura in spiaggia | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha creato problemi ieri sera in Campania. Oltre all’alluvione lampo che ha travolto Torre del Greco (Napoli), un tornado ha creato scompiglio a Palinuro, nel Salernitano. Il vortice, che ha avuto origine come tromba marina, è riuscito a raggiungere la terraferma, quindi tecnicamente si può parlare di tornado. Il percorso del tornado è stato immortalato da una telecamera dell’Hotel Saline sul Mare. Nel video, si può vedere il vortice arrivare sulla terraferma mentre c’erano ancora delle persone presenti in zona, attraversare la spiaggia e creare paura e scompiglio sollevando lettini e ombrelloni.

Fortunatamente non si registrano feriti: “tanto spavento per gli adulti, grande stupore per i bimbi”, si legge sulla pagina Facebook dell’hotel.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.