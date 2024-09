Maltempo Campania, tromba marina davanti al porto di Ischia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo il tornado che ieri sera ha seminato scompiglio a Palinuro, un’altra tromba marina si è formata questo pomeriggio in Campania, questa volta a Ischia. In particolare, il vortice è stato avvistato davanti al porto di Ischia, ma è stato visibile anche da Casamicciola e dalle zone alte del versante settentrionale dell’isola. Il vortice ha solcato il mare per un breve tratto senza fare danni, considerando che a causa delle condizioni meteo avverse da stamattina non ci sono barche da diporto in navigazione ed i collegamenti di navi ed aliscafi sono stati quasi tutti soppressi.

Il fenomeno è durato alcune decine di secondi, tanto quanto basta per essere immortalato da molti isolani e turisti e circolare ampiamente sui social.

