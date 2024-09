Maltempo Emilia Romagna, ancora stop treni: cancellati 14 treni dell’alta velocità

MeteoWeb

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna continua ad impattare sulla circolazione ferroviaria, provocando grossi disagi. Un aggiornamento delle 13 di Trenitalia informa che ”la circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, e tra Ravenna e Faenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. In particolare sono 14, tra Frecce e Intercity, i treni ad alta velocità cancellati. A causa dell’impraticabilità delle strade, non sono garantite corse con bus. Si consiglia di riprogrammare il viaggio’‘.

