Maltempo Emilia Romagna, downburst a Cento: alberi abbattuti e danni | FOTO e VIDEO

L’Emilia Romagna è flagellata dal maltempo, non solo con le alluvioni nel sud. Un veloce ma intenso temporale ha colpito il Ferrarese nel pomeriggio. Una supercella si è formata nella zona, provocando un downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. Segnalate raffiche fino a 60km/h. Particolarmente colpita la località di Cento. Abbattuti numerosi alberi nelle aree verdi della città, mentre si segnalano anche danni a vetrate e imposte delle abitazioni. “Stiamo verificando i danni, che in alcune zone sembrano ingenti. Stiamo dirottando tutte le risorse di personale disponibile sui posti interessati, mentre perdurano le attività di controllo e monitoraggio del fiume Reno per l’allerta meteo rossa”, dice il sindaco della cittadina, Edoardo Accorsi.

