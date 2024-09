Maltempo Emilia Romagna, forti temporali sull’Appennino nella notte: grandine come fosse neve | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio-sera di ieri, sabato 28 settembre, si sono accesi forti temporali al Nord, che hanno prodotto nubifragi e grandine in Veneto e Friuli Venezia Giulia e persino un tentativo di tornado (Funnel Cloud) in Lombardia. Nel corso della sera-notte, i fenomeni hanno interessato anche parte dell’Emilia Romagna. In particolare, i fenomeni più intensi hanno colpito l’Appennino modenese/bolognese e le colline del Reggiano. I temporali hanno portato furiose grandinate, con accumuli abbondanti ma fortunatamente i chicchi sono stati di piccole dimensioni.

Le località più colpite sono Monzone, Camatta, Gaianello, Olina Gaiato, Piantacroce, come riporta la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano accumuli al suolo come se fosse neve, soprattutto a Gaianello di Pavullo. Stamattina la grandine era ancora ben visibile con pendii bianchi e accumulo al suolo di qualche centimetro in alcuni punti. Una grandinata ha interessato anche Sassuolo.

A livello di pioggia, sono caduti 41mm sul Monte Piella, 15mm ad Albinea, 13mm a Pavullo, Prignano sulla Secchia, 11mm a Serramazzoni.

