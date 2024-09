Maltempo Emilia Romagna, piena dell’Idice: evacuazioni a Budrio

MeteoWeb

A causa del forte maltempo in atto in Emilia Romagna, che sta gonfiando i fiumi, a Budrio, nel Bolognese, sono in corso evacuazioni di diverse abitazioni a ridosso dell’Idice. Si tratta di una cinquantina di civici tra via Zenzalino Nord, via Budella, via Donzone, via Ponti e altre strade vicine. “Le famiglie coinvolte stanno venendo avvisate direttamente, è stato adibito il Palamarani come punto di accoglienza delle persone evacuate“, fa sapere il municipio sui suoi social.

Il Comune informa che “il Centro Operativo Comunale è attivo e sta monitorando e gestendo tutte le attività in corso” e che “è indispensabile che ognuno metta in atto comportamenti per tutelare la propria incolumità”. Il Comune ricorda, inoltre, che “nella giornata di domani, 19 settembre, rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi compresi) e saranno sospese tutte le attività sportive”.

“Evacuazioni nelle stesse aree dell’alluvione del 2023”

Fratelli d’Italia parte dell’attacco riguardo alle evacuazioni nelle zone a ridosso dell’Idice. “Spiace constatare come si tratti proprio delle famiglie che risiedono nelle medesime vie interessate dall’alluvione del maggio 2023 e duole ancor più evidenziare come ciò accada perché, a distanza di più di un anno, non risultano terminati i lavori di ripristino dell’argine, rimasti fermi dal mese di agosto”, affermano Pasquale Gianfrancesco e Marta Evangelisti, rispettivamente capogruppo FdI a Budrio e in Regione. “Auspichiamo che non accada nulla e che questa ondata di maltempo passi al più presto – aggiungono i due esponenti di FdI – ma occorrerà verificare perché i lavori sono ancora in questo stato, essendo necessaria un’accelerazione visto l’approssimarsi della stagione invernale”.

Grandi quantità di legname sul Reno

Intanto, la Lega evidenzia che “stanno arrivando numerose segnalazioni di preoccupazione da parte dei cittadini, che riferiscono grandi quantità di rifiuti legnosi in transito lungo il fiume Reno, all’altezza di Galliera (Bologna) e del comune di Terra del Reno (Ferrara), in particolare nell’area del Bosco della Panfilia”. L’allarme arriva dal consigliere regionale Daniele Marchetti e da quello metropolitano Mattia Polazzi. “Queste immense quantità di legname – dice Polazzi – rischiano di causare rallentamenti nel flusso delle acque, con la conseguente possibilità di inondazioni ed esondazioni lungo il corso del Reno. La sicurezza dei nostri territori di pianura deve essere garantita immediatamente. Per questo, chiediamo un intervento urgente da parte dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna”.

