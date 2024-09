Maltempo Emilia Romagna, il Senio raggiunge la soglia rossa: evacuazioni preventive a Castel Bolognese e Faenza

MeteoWeb

Salgono i livelli dei fiumi in Emilia Romagna a causa dell’ondata di maltempo che sta scaricando piogge incessanti sul territorio. Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese (Ravenna), informa che “la situazione del Senio è peggiorata e a Tebano il livello del fiume ha raggiunto la soglia rossa con un livello di 5,83 metri. Pertanto ho predisposto l’ordinanza di evacuazione dei cittadini residenti nelle abitazioni limitrofe al fiume. Abbiamo inoltre allestito il Palazzetto come centro di accoglienza”.

Il sindaco ha emanato l’ordinanza che stabilisce l’evacuazione delle abitazioni nei pressi del fiume Senio. La Polizia locale sta allertando le famiglie che per la propria incolumità devono allontanarsi. Al Palazzetto dello Sport è stato allestito un campo per accogliere chi non può rientrare nella propria abitazione fino alla conclusione dell’emergenza. Si comunica che le scuole di qualsiasi ordine e grado sono chiuse con effetto immediato e per la giornata di domani, 19 settembre.

Il Comune invita a:

non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.

Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.

Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.

Evacuazioni preventive anche a Faenza

A seguito dell’allerta rossa disposta per il forte maltempo che sta colpendo la Romagna, “sono già iniziate le operazioni di evacuazione preventive nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza per i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione”. Lo rende noto la Prefettura di Ravenna nella cui sede si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi, formato dai sindaci della provincia, dai componenti della Protezione Civile regionale e comunale, dai Vigili del Fuoco, dei Consorzi di Bonifica e dalle Forze dell’Ordine.

In queste ore, è emerso dalla riunione, saranno tenuti sotto controllo ponti e sottopassi della provincia e monitorati i fiumi Senio, Montone, Lamone, Ronco e Savio. Per affrontare la situazione, oltre al Centro Coordinamento Soccorsi istituito in Prefettura, sono stati convocati e sono pienamente operativi i Centri Operativi di tutti i Comuni della Provincia. Domani resteranno chiusi le scuole di ogni ordine e grado, gli asili, l’Università, gli impianti sportivi, le biblioteche i centri diurni, i centri ricreativi e i cimiteri in tutti e 18 i Comuni della provincia ed è raccomandato di evitare spostamenti non strettamente necessari.

A Ravenna, il Comune, avvisa che sono chiusi fin da subito cimiteri, parchi, giardini e pinete ed è vietato da subito l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Annullate anche sagre, feste e manifestazioni pubbliche.

