Maltempo tra Marche e Abruzzo, primi fenomeni intensi sul medio Adriatico: allagamenti tra Alba Adriatica, Tortoreto e Pescara

Un vortice di bassa pressione, proveniente dai Balcani e collegato alla tempesta Boris, ha iniziato a investire la Penisola. Al via quindi una nuova fase di diffuso maltempo, con le piogge più diffuse e insistenti concentrate sull’Emilia-Romagna e le regioni del versante Adriatico. Attualmente i fenomeni più intensi si registrano proprio nel medio Adriatico, lungo il litorale abruzzese. Segnalate criticità in particolare tra Alba Adriatica e Tortoreto, dove sono state riportate strade allagate e sottopassi chiusi.

A Tortoreto chiusi i sottopassi via Da Vinci, via Isonzo e via D’Annunzio. Problemi al sottopasso di via Roma, ad Alba Adriatica e situazioni difficili in via Trieste, via Battisti.

Al momento si segnalano (dalla mezzanotte) 56 mm a Tortoreto (TE), 54 mm di pioggia a Porto Sant’Elpidio (FM), nelle Marche, e 27 mm a Montesilvano (PE).

A Pescara si registrano piogge intense da quasi 2 ore, con forti disagi alla circolazione e anche alcuni allagamenti. Diverse le richieste di intervento arrivate al centralino dei vigli del fuoco. Disagi si segnalano, in particolare, nella zona del ponte Capacchietti.

Pioggia battente anche sulla costa fermana e maceratese, con allagamenti e disagi. Disagi da Civitanova Marche a Marina Palmense, quartiere costiero di Fermo. Allagamenti lungo diverse strade tra Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo e Porto San Giorgio. Nella zona alto-collinare e montana diverse segnalazioni per la caduta di rami sulla sede stradale.

