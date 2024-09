Maltempo, flagellato il litorale tirrenico della Calabria: tornado al largo di San Lucido, pesanti danni | FOTO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il litorale tirrenico della Calabria, investendo con particolare intensità le località costiere della provincia di Cosenza. Forti raffiche di vento e piogge torrenziali hanno interessato l’intera area, provocando allagamenti e danni diffusi. Numerosi alberi sono stati abbattuti, e detriti hanno invaso le strade, creando situazioni critiche.

A San Lucido (immagini nella gallery) è stato avvistato un tornado al largo della costa, mentre le forti raffiche strappavano via tettoie in lamiera, trasportandole fino al lungomare. Pesanti disagi si registrano anche a Paola, dove le piogge intense hanno provocato l’esondazione di un torrente, con fango e detriti che hanno invaso diverse strade e raggiunto il mare.

Anche il tratto catanzarese della costa tirrenica, in particolare Nocera Terinese, è stato duramente colpito da nubifragi e forti temporali, che hanno scatenato mareggiate e arrecato danni significativi alla viabilità e alle infrastrutture.

Le temperature sono rapidamente crollate. A Cosenza sembra di essere già a fine autunno: in città diluvia dalla scorsa notte, la temperatura minima è stata di +18°C e la massima non sale oltre i +23°C, e da domani farà ancora più freddo al punto che queste temperature si raggiungeranno persino a Reggio Calabria e Crotone, cioè le più miti città di mare della Regione.

Forti nubifragi stanno colpendo il cosentino, dove oggi sono caduti 73mm di pioggia a Lattarico, 66mm ad Arcavacata, 55mm ad Altilia, 54mm a Soveria Mannelli, 46mm a Bisignano e a Torano Castello, 45mm a Cosenza, 41mm a San Demetrio Corone. Il vento di maestrale è in rinforzo tanto da aver raggiunto picchi estremi, con 82km/h a Lattarino, 81km/h a Sant’Elia di Catanzaro.

