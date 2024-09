Allerta Meteo, l’irruzione polare marittima si spinge al Sud: forte maltempo nel weekend

MeteoWeb

L’irruzione d’aria fredda polare marittima che sta portando eccezionali nevicate sulle Alpi, sta sfondando in queste ore anche al Sud Italia. Il maltempo sta scivolando verso il Sud, anche se non abbiamo precipitazioni paragonabili a quelle che ieri hanno colpito il Nord/Est con picchi straordinari al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, dove spiccano i 186mm a Tribil Inferiore in territorio italiano e i 163mm a Postumia in territorio sloveno.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari mostra la circolazione ciclonica attiva tra l’Italia e i Balcani proprio a seguito dell’irruzione polare marittima iniziata ieri:

In serata ci aspettiamo forti piogge al Centro/Sud, in modo particolare tra Molise e Puglia, sul Gargano, a anche in Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica, già flagellata dal forte maltempo nelle scorse ore.

Sempre in serata odierna raggiungeremo il picco massimo della burrasca di forte vento di maestrale in corso da questa mattina. Al Centro/Sud, nel basso Tirreno, il vento supererà i 100km/h fin qui soltanto sfiorati, con violente mareggiate sulle coste esposte, in modo particolare tra le isole Eolie e la Calabria:

Allerta Meteo per domani, sabato 14 settembre 204

Domani, sabato 14 settembre, il maltempo si concentrerà al Centro/Sud con forti piogge e temporali nel medio e basso Adriatico e nel basso Tirrenico. Le piogge più intense colpiranno il Gargano, la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale. Attenzione alle forti nevicate sulle Alpi, soprattutto in Austria ma non solo: saranno interessate anche le zone di confine tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Nel pomeriggio/sera la situazione rimarrà stabile, analoga al mattino, con forti piogge su Gargano, Calabria meridionale e Sicilia settentrionale, ampie schiarite altrove e un clima molto fresco per il periodo. Inizierà la fase clou delle alluvioni nel cuore d’Europa, tra Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Ungheria.

Anche domani persisteranno forti venti settentrionali, in modo particolare sulle Alpi orientali e sul medio-basso Adriatico, con forti mareggiate tra Molise e Gargano settentrionale:

