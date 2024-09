Maltempo nel Foggiano, “ieri sera scene di panico”

MeteoWeb

“La gente era terrorizzata. Ci sono state scene di vero e proprio panico. Automobilisti in preda alla paura che non sapevano cosa fare. Le auto venivano trascinate dalla forza dell’acqua. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza tutti in un lasso di tempo brevissimo. La maggior parte era rappresentata da automobilisti che rientravano al lavoro, donne sole in auto. Ci sono state scene di panico. Molte urlavano dall’interno dell’abitacolo. Siamo stati impegnati anche nelle ricerche del vigile del fuoco disperso, il cui corpo è stato poi ritrovato“: è quanto ha raccontato Linda Di Nunzio, segretaria del coordinamento provinciale della protezione civile di Foggia, impegnata da ieri sera nel soccorso agli automobilisti sorpresi dal violento nubifragio che ha investito il Foggiano, in particolare su San Severo, Apricena, San Paolo di Civitate e Torremaggiore.

Il caporeparto dei Vigili del fuoco Antonio Ciccorelli è morto in servizio dopo che il suo fuoristrada è stato travolto dall’acqua.

Di Nunzio ha infine evidenziato che “i danni maggiori hanno interessato auto e terreni agricoli. L’emergenza ora è rientrata, ma nel pomeriggio è prevista una nuova allerta per cui invitiamo la popolazione alla massima prudenza“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.