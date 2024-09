Maltempo Francia, inondazioni a Cannes: case allagate e auto spazzate via | VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione atlantica che ha iniziato a colpire l’Italia, con forti piogge in Liguria, ha provocato un disastro nel sud della Francia. Un violento nubifragio ha investito in mattinata la Costa Azzurra, colpendo in maniera particolarmente intensa Cannes e le zone limitrofe. Intorno alle 8, diversi quartieri della città sono stati colpiti da gravi inondazioni. La forte pioggia ha provocato allagamenti nelle strade, che in alcuni casi si sono trasformate in torrenti in piena, spazzando via anche le auto. Fortunatamente non si registrano vittime.

Il municipio ha segnalato sui social che diverse vie sono chiuse al traffico a causa di “forti temporali, talvolta accompagnati da grandine”. Bidoni della spazzatura e motorini sono stati portati via dall’acqua. Rallentamenti si registrano tra Cannes e Nizza sulla A8. I sottopassaggi sono stati chiusi, secondo quanto riporta Bfmtv.

Al termine del temporale l’acqua si è ritirata rapidamente, provocando notevoli danni in diverse zone della città. In alcune strade, case e attività commerciali sono state allagate e il manto stradale è stato parzialmente distrutto. La gente del posto ricorda inondazioni simili nel 2015.

Da 40 a 70mm di pioggia in un’ora

Dopo aver colpito l’est del Dipartimento del Var, il forte temporale si è abbattuto su Cannes e la sua regione. Le precipitazioni più abbondanti sono cadute tra le 7 e le 8 del mattino: al culmine della tempesta, i radar indicavano un’intensità di pioggia di 200mm/h nell’area metropolitana di Cannes!

Gli accumuli di pioggia sono stati significativi in ​​breve tempo con una cadenza oraria prossima ai 40-50mm nella città di Cannes. Tuttavia, gli accumuli potrebbero raggiungere o addirittura superare i 70mm sulle alture della città. Queste quantità d’acqua – senza essere eccezionali – sono notevoli. Inoltre, la topografia e l’urbanizzazione della città di Cannes la rendono molto vulnerabile. Va detto, infatti, che Cannes è particolarmente esposta al rischio di inondazioni, a causa della sua urbanizzazione ma anche della sua posizione geografica, ai piedi di numerose alture. Raccoglie quindi anche la pioggia che cade nella zona, attraverso il deflusso.

