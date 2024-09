Maltempo Germania, Scholz: “livello dei fiumi in aumento, siamo vigili”

MeteoWeb

Anche Berlino è in allerta per le inondazioni che nelle ultime ore hanno messo in ginocchio l’Europa orientale e centrale. “Anche in Germania il livello delle acque sta aumentando e mette a rischio persone, animali e case. Stiamo monitorando la situazione molto da vicino. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori e i volontari che sono pronti ad aiutare i cittadini”, scrive su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che in questi giorni si trova in missione in Asia centrale.

“Le immagini delle zone alluvionate in Austria, Repubblica ceca, Romania e Polonia sono drammatiche. Siamo profondamente addolorati dalle notizie di morti e dispersi. I nostri vicini in Europa devono sapere che siamo pronti ad aiutare“, aggiunge.

