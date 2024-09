Il maltempo infuria al Centro/Nord: violenti temporali anche in Veneto e Lazio

MeteoWeb

Nella notte piogge torrenziali hanno colpito il Piemonte e la Liguria, causando disagi significativi. La situazione più critica si è verificata a Perosa Argentina (TO), dove sono caduti circa 250 mm di pioggia, provocando gravi allagamenti. Nel territorio ligure precipitazioni incessanti hanno colpito il Savonese.

Al momento si osservano supercelle temporalesche verso il Lazio, con nubifragi e grandinate provenienti dal mare. Maltempo anche nel cuore della Lombardia, mentre il Veneto è interessato da sistemi temporaleschi che si muovono da Sud verso Nord, alimentati da venti di scirocco provenienti dall’Adriatico.

Una serie di temporali si è sviluppata dal Mar Adriatico verso il Delta del Po, riporta Emilia Romagna Meteo, in particolare interessando le località di Goro, Gorino, Lido di Volano, Mesola e Monticelli. Rovesci in movimento da Sud interessano l’Appennino romagnolo, con intensificazioni verso le aree del Cesenate e del Riminese. Temporali sul crinale appenninico, in particolare tra le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

