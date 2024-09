Maltempo Lazio, frana sui binari: linea Roma-Nettuno in tilt

MeteoWeb

Il maltempo che questa mattina ha colpito violentemente il Lazio tra Latina e il litorale romano sta avendo pesantissimi impatti anche sulla circolazione ferroviaria. In particolare, una frana ha interrotto la linea Roma-Nettuno. A causa delle forti piogge, ha infatti ceduto il muro di contenimento tra le stazioni di Marechiaro e Nettuno, con i detriti che sono finiti sui binari. La frana ha così mandato in tilt i treni regionali a partire dalle ore 10:50.

In un aggiornamento delle 20:30, Trenitalia comunica che “la circolazione permane sospesa per danni causati dal maltempo tra Padiglione e Nettuno, ancora in corso l’intervento dei tecnici”. “I treni Regionali subiscono limitazioni di percorso. Attive corse con bus tra Padiglione e Nettuno. Treni Regionali parzialmente cancellati tra Padiglione e Nettuno”. Insomma, disagi davvero enormi per i pendolari a causa degli effetti del maltempo che oggi ha travolto l’Italia da Nord a Sud.

