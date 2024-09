Maltempo Lazio: primi fiocchi di neve sul Terminillo | FOTO

MeteoWeb

Con l’irruzione fredda in atto, la neve ha fatto la sua prima comparsa stagionale anche sui rilievi del Centro. Oltre all’Abruzzo, la Dama Bianca è caduta anche nel Lazio, con i primi fiocchi sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti. Le immagini diffuse su Instagram dai gestori del Rifugio Cai ‘Massimo Rinaldi’, a quota 2.108 metri, mostrano un sottile strato di neve che si è posato sul rifugio e sulla vicina vetta del Terminillo nel pomeriggio di oggi. I dati della stazione meteo del Cai, anch’essa attiva nello stesso Rifugio, alle 18.30 segnalavano una temperatura di -0,1°C.

