Prima neve sul Gran Sasso: imbiancato il Rifugio Franchetti | FOTO

MeteoWeb

Con la potente irruzione fredda in corso, la neve è arrivata fin sulle cime del Gran Sasso. Al Rifugio Franchetti, a quota 2433 metri, intorno alle ore 16 si registrava la temperatura di -0,9°C. Imbiancata anche la località di Campo Imperatore dove la temperatura è di +0,5°C a quota 2132 metri. I dati arrivano dalle stazioni meteo che fanno parte della rete di monitoraggio gestita dall’associazione meteorologica ‘Caput Frigoris’, oltre 30 stazioni meteo e webcam di proprietà e altre di proprietà di soci attive in Abruzzo e regioni limitrofe. Nelle prossime ore – fanno sapere dall’associazione – si prevede che la quota neve scenda ulteriormente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.