Maltempo Liguria, Aurelia chiusa a Noli per frana

MeteoWeb

A causa della caduta di massi sulla carreggiata, l’Aurelia è stata chiusa al traffico nei pressi di Noli (Savona). Il movimento franoso è stato provocato dalle piogge dei giorni scorsi, spiega Anas in una nota. Non risultano persone e mezzi coinvolti. Il traffico viene deviato sul percorso alternativo sulla autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure. “Nella giornata di domani, il personale tecnico Anas procederà alle verifiche in loco e alle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione”, viene spiegato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.