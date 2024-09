Maltempo Lombardia, sindaco di Gorno: “frazione ancora isolata”

MeteoWeb

Dopo il violento nubifragio che ha colpito la Val Seriana nella giornata di ieri, il maltempo sembra aver dato tregua. “I cittadini di Chignolo d’Oneta restano ancora isolati, ma gli operai sono già al lavoro per pulire la strada, che resterà però chiusa ancora qualche giorno”, dice all’Adnkronos il sindaco di Gorno, Giampiero Calegari. La prima parte della strada che collega Gorno alla frazione, quella restante prima di un tornante, “è stata ripulita verso le 11, ora è necessario mettere in sicurezza la parte sopra – aggiunge il sindaco -, i lavori inizieranno domani”. “Queste sono cose che passano, sono le frane che vanno sistemate”, chiosa Calegari.

