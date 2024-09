Maltempo Marche: apprensione per i fiumi, “andate ai piani alti” a Senigallia

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Italia sta determinando problemi anche nelle Marche, innescando la chiusura delle scuole in molte località, l’invito a spostarsi ai piani alti e l’innalzamento dei fiumi. “Coloro che risiedono al piano terra e non hanno la possibilità di spostarsi ai piani alti, possono recarsi a partire dalle ore 22 presso il centro di accoglienza“, comunica il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, dopo l’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile delle Marche e valido sino alla mezzanotte di domani per i rischi legati alla possibile esondazione dei fumi principali. Osservato speciale a Senigallia è il Misa, che ruppe gli argini in più punti in occasione della tragica alluvione del settembre 2022.

“Limitate gli spostamenti allo stretto necessario“, ha chiesto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ha disposto per domani la chiusura delle scuole, dell’università e di tutti i parchi cittadini.

A Pesaro tre scuole sono state allagate, ma al momento il sindaco non sembra intenzionato a firmare un’ordinanza di chiusura, così come a Fano.

Sono dovuti intervenire i Carabinieri Forestali del Reparto a Cavallo per soccorrere, a Numana, 10 persone che non riuscivano a rientrare nelle proprie abitazioni perché invase da oltre un metro di acqua: sono stati ospitati in un albergo della cittadina del Conero. A Grotte di Loreto, dove in 9 ore sono caduti 136,6mm di pioggia, è stato evacuato un centro commerciale, grazie all’intervento dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.