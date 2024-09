Maltempo Marche, riunione del COR: domani torna l’allerta gialla. Il punto

MeteoWeb

Situazione maltempo “per il momento sotto controllo” nelle Marche e l’allerta meteo da arancione torna gialla per il rischio idrogeologico su tutta la regione per la giornata di domani, 20 settembre. È gialla anche l’allerta idraulica per le zone costiere. Intanto, però a Marcelli di Numana (Ancona), una delle zone più colpite, otto persone evacuate ed ospitate in albergo. Lo fa sapere la Regione che alle 12 ha riunito ancora il Centro operativo regionale (Cor) della Protezione Civile.

“Resta alta l’attenzione a causa delle piogge diffuse – viene spiegato – che continuano a insistere in particolar modo sulle zone della costa e collinari già in difficoltà per via delle abbondanti precipitazioni di ieri e stanotte”. Per la durata dell’allerta, si ribadisce, “l’invito rivolto alla popolazione è di prestare attenzione, soprattutto nelle aree più colpite, esortando i residenti a muoversi solo in caso di reale necessità”.

I danni sul territorio

Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco per rispristinare la viabilità e per garantire i soccorsi alle abitazioni e alle cantine allagate, ma non si registrano vittime o dispersi. Nella provincia di Ancona, riferisce la Regione, le zone più colpite sono quelle dell’Aspio, di Castelferretti, di Osimo Stazione e Marcelli di Numana dove sono in corso gli interventi dei soccorsi per gli allagamenti sulle strade, nei sottopassi, in case e cantine. Dalla mattinata il casello di Ancona Sud è stato riaperto, la circolazione in autostrada ripristinata così come quella ferroviaria sulla tratta Varano-Loreto.

Nel Fermano, è stato chiuso il corso principale a Sant’Elpidio a Mare per interventi sulle fognature.

Situazione normalizzata nell’Ascolano. A San Benedetto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Provincia è stata ripristinata la zona dell’Albula dove ieri erano stati evidenziati dei disagi. Non si registrano problemi di viabilità tranne qualche piccolo smottamento nel Maceratese. Verifiche sono state effettuate a Tolentino sulla via ferroviaria e la circolazione resta ordinaria. Evacuato un camping a Porto Potenza Picena.

Situazione sotto controllo anche nel Pesarese. La strada provinciale 44 del San Bartolo è temporaneamente chiusa per una frana ma si sta intervenendo, il torrente Arzilla è esondato ma in una zona senza abitazioni nel Comune di Mombaroccio e la viabilità è stata subito ripristinata. A Monteciccardo alcune abitazioni sono senza energia elettrica, Enel interverrà nel pomeriggio per il ripristino.

Le previsioni meteo

Le previsioni “segnalano che la perturbazione si sta spostando verso l’Adriatico, ma sono previste ancora precipitazioni diffuse con locali intensificazioni a carattere di rovescio temporalesco sulla fascia costiera e collinare per almeno le prossime 12 ore. Nella notte, i fenomeni dovrebbero subire una graduale attenuazione per poi esaurirsi o comunque rallentare nella giornata di domani”.

Il Cor tornerà a riunirsi stasera alle 19. I Comuni valuteranno la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e ciascuno potrà consultare i canali di comunicazione istituzionali dei rispettivi enti locali. Le sedi operative della Protezione Civile provinciali rimarranno attive nelle prossime ore.

