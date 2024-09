Maltempo Milano: iniziata l’esondazione del Seveso | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“La vasca è ormai piena e il Seveso ha iniziato a esondare”. Lo comunica Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile del Comune di Milano. In precedenza l’assessore aveva comunicato l’evacuazione delle comunità Ceas e Exodus a causa del forte maltempo che dalla notte si sta abbattendo sulla Lombardia.

Sul territorio lombardo, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono attese ulteriori precipitazioni, meno estese ma intense. Saranno più frequenti sui settori occidentali della regione e andranno a esaurirsi tra questa notte e la prima mattinata di domani, venerdì 6 settembre.

Nelle ultime sei ore a Milano sono caduti 118mm di pioggia, a Varese 72mm, a Brescia 64mm, a Pavia 53mm. 48mm registrati invece a Cremona, 34mm a Lodi e 30mm a Como e Bergamo.

Disagi nei trasporti

Nel nodo di Milano si sono registrati anche disagi alla circolazione dei treni, come fa sapere Rfi sul proprio sito. La circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Porta Garibaldi a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. I treni subiranno ritardi e possibili variazioni e limitazioni di percorso. Tra le stazioni Rogoredo e Porta Vittoria, “i treni potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni”.

Modifiche al servizio delle linee dei tram 3 verso Gratosoglio, 19 verso Lambrate 33. Il tram 31, invece, è sostituito da un bus su tutto il percorso. Rimane chiusa la metropolitana M2 tra le fermate di Famagosta e Assago/piazza Abbiategrasso a causa dell’allagamento della galleria, con la disposizione da parte di Atm di bus sostitutivi.

Quasi 200 interventi dei Vigili del Fuoco a Milano

Da stamattina, 50 Vigili del Fuoco sono al lavoro a Milano per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia che ha colpito la città meneghina. Dei quasi 200 interventi portati a termine dalle squadre, la maggior parte di questi hanno riguardato il soccorso ad automobilisti in panne all’interno dei sottopassaggi in via Silla, via Cassala e viale Rubicone, la rimozione di alberi pericolanti e il prosciugamento di aree allegate. A Peschiera Borromeo soccorsi dai Vigili del Fuoco un uomo e una donna, entrambi disabili, bloccati dall’acqua che aveva invaso la loro abitazione.

Con il maltempo che si è abbattuto sulla città si sono verificati allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato all’istituto Europeo di Design di via Pompeo Leoni a Milano. La situazione è poi rientrata “rapidamente e normalmente, senza la necessità dell’intervento effettivo dei Vigili del Fuoco”, con le lezioni che sono proseguite normalmente ai piani superiori dell’edificio, come ha fatto sapere lo Ied. Un ulteriore intervento, poi, è in corso all’ospedale Monzino di San Donato per allagamenti nelle strade adiacenti alla struttura sanitaria. Allagamenti importanti sono poi stati registrati all’Istituto oncologico di via Ripamonti, dove la falda acquifera sottostante ha allagato i locali tecnici, e in via Beldiletto presso la clinica odontoiatrica dell’Asst Santi Paolo e Carlo.

