Maltempo, Milano respira: Ponte Lambro praticabile, Seveso rientra

MeteoWeb

Milano può tirare un po’ il fiato dopo gli effetti del forte maltempo che dalla notte sta colpendo la Lombardia, facendo esondare Seveso e Lambro. A Ponte Lambro, le strade “sono ora tutte praticabili e stiamo svuotando i box”. Quanto al Seveso, “alle 16.30 è terminata l’esondazione e ora stanno pulendo e man mano riaprendo le strade“, scrive sui social l’assessore alla Protezione Civile Marco Granelli.

L’assessore posta alcune foto ed elogia la vasca di laminazione del Seveso, l’unica per ora in funzione in città, che “ha trattenuto l’acqua per 3 ore abbondanti. Senza vasca avremmo avuto una esondazione di più di 5 ore, così solo due”.

Comazzi: “vasche in funzione per evitare situazioni di emergenza”

Le situazioni più critiche, afferma in una nota l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi, “hanno interessato l’area di Milano” dove si sono verificate parziali esondazioni del Seveso, del Lambro, del Lambro meridionale e delle Trobbie. “Siamo in contatto costante con i sindaci del territorio e gli organi preposti, che puntualmente ci forniscono aggiornamenti sull’evolversi della situazione”.

L’impatto delle esondazioni è stato ridotto grazie alle vasche di laminazione e al canale scolmatore di Nord Ovest che “hanno evitato il verificarsi di situazioni emergenziali”. “Sul sistema delle Trobbie – prosegue Comazzi – sono state attivate l’area di laminazione a Gessate e quella di Inzago, per le quali regione Lombardia ha investito circa 20 milioni di euro, il canale scolmatore e la vasca di Bresso sul Seveso e l’area di laminazione di San Vittore Olona sull’Olona, che cuba 1 milione e 431mila metri cubi per un investimento totale di 18 milioni di euro”.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore – ha messo a terra negli ultimi cinque anni oltre 1 miliardo di euro per contrastare il dissesto idrogeologico. Anche sul nodo idraulico di Milano abbiamo deciso, nell’ultimo tavolo di confronto, di utilizzare 1,5 milioni di euro per eliminare due traverse sul fiume Lambro, posto a valle della città, non più utilizzate, che contribuiscono ad alzare il livello del fiume, per proteggere i cittadini del Comune di Milano. Non possiamo più consentire che qualche comitato, a suon di ricorsi, tenti di impedire la realizzazione di opere importanti per la sicurezza e la tutela del territorio”.

La situazione resta monitorata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.