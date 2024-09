Maltempo, tripudio di neve in Svizzera: Col de la Flüela sommerso | VIDEO

MeteoWeb

Le Alpi stanno già facendo il pieno di neve con questa forte irruzione di aria fredda che sta determinando nevicate eccezionali per questo periodo dell’anno. Mentre nel Tirolo austrico si raggiungono accumuli di 1 metro e oltre, anche in Svizzera si raggiungono accumuli significativi. Questa mattina, si registravano 55cm di neve al Col de la Flüela a 2383 metri di quota. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il paesaggio ovattato da uno spesso strato di bianco.

In Austria, anche la località di Obertauern, intorno ai 1700 metri nel Salisburghese, si è trasformata in un paese delle meraviglie invernale, coperta da ben 1 metro di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Incredibili le immagini che mostrano la differenza della neve caduta in 24 ore nel Tirolo. Intanto, in pianura iniziano le inondazioni.

