Maltempo, Pichetto: “Acqua non ha colore politico e disastro è sotto occhio di tutti”

“L’acqua non ha un colore politico e il disastro è sotto occhio di tutti“. In Emilia-Romagna c’è ovviamente “una campagna elettorale che va tenuta presente ma su cui si confrontano modelli di proposta differenti per il futuro“. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a Zapping su Radio Uno. “Diciamo che ora fenomeni considerati straordinari in passati stanno diventando frequenti, non dico ordinari. E questo va legato al fatto che abbiamo un quadro che è quello che è– ha spiegato – da 50 anni non facciamo raccolta acqua, abbiamo la questione degli argini e anche non è da sottovalutare l’abbandono delle aree interne che non è piccola cosa“.

