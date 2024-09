Maltempo, Regione Liguria conta i danni nella piana di Albenga

MeteoWeb

La Regione Liguria ha attivato squadre operative per valutare i danni subiti dalle aziende agricole a causa del maltempo nella piana di Albenga (Savona) e chiederne il riconoscimento al Ministero dell’Agricoltura. Lo comunica la Regione, spiegando che l’obiettivo è in particolare “andare incontro alle esigenze delle molteplici aziende agricole della piana di Albenga”.

“La Regione Liguria, attraverso le sue squadre operative, sta intervenendo nel Ponente ligure a supporto delle numerose attività agricole colpite in queste ore dal nubifragio che si è abbattuto su tutta la Regione – spiega – Sul posto sono presenti già due squadre con una decina di tecnici che aiuteranno le aziende alla valutazione di quanto avvenuto, a seguito della quale potranno procedere a presentare le schede al Ministero per la dichiarazione di calamità naturale e la richiesta di risarcimento”. L’iniziativa è stata assunta dal Presidente facente funzione della Regione Alessandro Piana di concerto con l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

Intanto, Confagricoltura Liguria denuncia “l’ennesima ecatombe per l’agricoltura nell’albenganese. Come ogni anno, con l’inizio dell’autunno meteorologico, dobbiamo fare la drammatica conta dei danni”. L’associazione rimarca che “le aziende della piana prospicienti i corsi d’acqua e quelle nelle zone limitrofe sono finite a bagno, provocando la perdita di tutte le produzioni in pieno campo e, in molti casi, anche di quelle all’interno delle serre, dove la forza dell’acqua è stata tale da spaccare le vetrate o divellere porte di accesso“. L’associazione di categoria esorta la Regione a “ragionare sul fatto che argini e dimensioni degli stessi non sono più confacenti alle bombe d’acqua cui assistiamo. Non solo: dobbiamo una volta per tutte risolvere l’annosa questione della assicurabilità delle produzioni, dei vasi”.

