Maltempo Roma, alberi caduti e allagamenti: 100 interventi, caos nella Capitale

MeteoWeb

Caos sulle strade di Roma, tra allagamenti e alberi caduti a causa del maltempo. Sono circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma dalla scorsa mezzanotte . Le zone più colpite all’interno della Capitale sono state in via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Nella provincia interventi sono ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

In particolare, la polizia locale di Tintoretto, insieme ai carabinieri, è intervenuta in via Appia Pignatelli dove per il crollo di un albero è stata disposta la chiusura da vicolo della Basilica a via Appia Antica.

Traffico intenso in via del Foro Italico verso San Giovanni per la caduta di un albero che ha causato la riduzione di carreggiata. Sul posto gli agenti della polizia locale di Parioli. Infine, due rampe di via del Tintoretto sono chiuse, sia verso Roma che in direzione fuori Roma, per allagamento. Anche in questo caso è intervenuta la polizia locale di Tintoretto.

Intervento dei carabinieri ad Anguillara Sabazia (Roma) per la caduta di due alberi di grosse dimensioni a causa del maltempo. È accaduto in via Braccianese al km 25 e in viale Reginaldo Belloni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.