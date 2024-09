Maltempo, la tempesta Atena travolge l’Italia: alluvioni al Centro/Nord, nubifragio su Roma. Oggi anche il Sud nel mirino | LIVE

MeteoWeb

La perturbazione che ieri è giunta sull’Italia, ufficialmente nominata tempesta Atena, ha portato forte maltempo al Centro/Nord e in Sardegna nelle scorse ore e, in questo lunedì 9 settembre, si sta dirigendo verso il Sud Italia. Dalla mezzanotte spiccano i 100 mm a Marino (RM), 97 mm in zona Borghesiana a Roma, 94 mm a Tivoli, 89 mm a Rocca Priora (RM), 62 mm a Valdobbiadene (TV) e Guarcino (FR), 61 mm a Paladina (BG), 52 mm a San Biagio di Callalta (TV), 42 mm a Marsciano (PG), 39 mm a Partanna (TP).

Situazione critica in molte regioni dopo le piogge torrenziali che sono proseguite nella notte: in Toscana, il torrente Stregale è esondato a Montemurlo (PO), con oltre 1 metro d’acqua in strada e centinaia di persone evacuate. “In 12 ore sono caduti fino a 150 mm di pioggia, un valore superiore a quello che normalmente si registra nell’intero mese di settembre. La media mensile infatti delle precipitazioni a settembre è di 75 mm a Firenze, 86 mm a Prato e 99 mm a Pistoia,” ha affermato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Situazione drammatica anche in Lombardia, in provincia di Lecco, a Molteno, per l’esondazione del torrente Gandaloglio. In alcune zone l’acqua ha superato il metro di altezza. Dalle ore 6:30 sulla linea Lecco-Milano P.G., la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Villa Raverio per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona. Disagi anche in provincia di Monza e Brianza. Le forti piogge e il vento hanno provocato la caduta di numerosi alberi e allagamenti in diverse zone. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono in corso, con particolare attenzione alla rimozione di alberi pericolanti e al supporto alle persone colpite dagli allagamenti, sia in garage che in alcune abitazioni, sia per automobilisti in difficoltà a causa di sottopassi allagati.

L’intenso fronte temporalesco ha colpito anche il Lazio, con nubifragi che hanno determinato diversi pesanti allagamenti (video in coda), area metropolitana della Capitale compresa. Continua a piovere intensamente, in particolare sulla provincia di Roma, zone ad Est della Capitale e Castelli Romani. A Roma sono state molte le segnalazioni di alberi caduti e disagi alla circolazione: centinaia le chiamate dei cittadini ai numeri di soccorso.

Nel frattempo la tempesta sta provocando i primi effetti al Sud: dalle ore 05:15 sulla linea Palermo-Fiumetorto.Agrigento, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Montemaggiore e Sciara per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona.

