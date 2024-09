Notte di forte maltempo in Lombardia, Bergamo e Lecco sott’acqua: evacuazioni con gommoni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una notte di forte maltempo ha colpito l’intera Lombardia, con particolare intensità nelle province di Lecco e Bergamo, dove sono caduti oltre 130 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. La situazione più critica si è registrata a Molteno–Sirone, in provincia di Lecco, dove circa 70 persone sono state evacuate dai Vigili del Fuoco con gommoni, a causa dell’esondazione di 2 torrenti che ha allagato abitazioni e villette. I pompieri, impegnati in oltre 80 interventi, continuano a lavorare con l’ausilio delle idrovore per prosciugare le aree allagate.

Anche la provincia di Bergamo è stata duramente colpita, con decine di interventi ancora in corso. Due automobilisti sono rimasti bloccati in sottopassi allagati intorno alle 05:30 del mattino, uno in circonvallazione Mugazzone e l’altro a Curno. Numerose richieste di soccorso riguardano garage allagati e infiltrazioni d’acqua dai tetti, mentre a Ranica si sono verificati allagamenti dovuti all’esondazione di un torrente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nella provincia di Monza e Brianza, dove il fiume Lambro ha raggiunto livelli critici. In particolare, nel comune di Triuggio, l’esondazione del Rio Brovada, affluente del Lambro, ha costretto all’evacuazione di 3 famiglie rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. Le operazioni di prosciugamento dei locali allagati continueranno per tutto il giorno.

Infine, nella frazione di Villa Raverio, nel comune di Besana Brianza, sessanta passeggeri sono stati fatti scendere dal treno “Besanino” a causa di una frana che ha coinvolto un muro lungo la linea ferroviaria Lecco-Milano. I passeggeri sono stati assistiti dal personale di RFI, che ha organizzato un servizio di bus sostitutivi.

