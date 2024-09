Maltempo Sicilia, caos per il vento ad Aci Sant’Antonio: luminarie e alberi crollati | VIDEO

MeteoWeb

I temporali che nel pomeriggio hanno investito il settore nordorientale della Sicilia hanno provocato molti danni in diverse località del Catanese. I temporali hanno causato forti nubifragi, accompagnati da raffiche di vento e in alcuni casi anche grandine. È il caso di Aci Sant’Antonio, dove il forte vento ha fatto crollare numerose luminarie in Piazza Maggiore allestite per la festa del patrono che si è svolta il 25 agosto. Le illuminazioni sono cadute sulle auto e hanno anche abbattuto alcuni pali dell’illuminazione pubblica, generando paura tra i cittadini: incredibili le immagini a corredo dell’articolo. Tre persone lievemente ferite sono state medicate all’ospedale di Acireale.

Tanti alberi sono stati abbattuti dal vento: uno ha danneggiato un’abitazione, costringendo una famiglia a passare la notte in una struttura ricettiva messa a disposizione dal Comune. La località è stata colpita anche da una grandinata. Molti i disagi per il traffico, con tante strade che sono state chiuse a seguito dei danni causati dal maltempo. Attivato il Centro operativo comunale (Coc) per la gestione dell’emergenza.

I Comuni del Catanese più colpiti dal maltempo di oggi sono Aci Sant’Antonio, Pedara, Trecastagni, Nicolosi, Acireale. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati impegnati in varie località a causa dei danni causati dal maltempo, soprattutto danni d’acqua, alberi pericolanti e dissesti statici.

A Riposto, il Nucleo Sommozzatori è intervenuto per soccorrere un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.