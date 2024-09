Maltempo, fortissimo temporale a Napoli: alluvione lampo a Bacoli, situazione critica | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo temporale si è formato in serata nel Golfo di Napoli, scaricando ingenti quantità di pioggia in pochissimo tempo. Da Napoli si sentono tuoni fortissimi, descritti come “bombe” dai cittadini, il grosso del temporale è appena a ovest del capoluogo. Colpita soprattutto la località di Bacoli, dove sono caduti ben 136mm di pioggia in due ore! E il temporale sta ancora continuando: la situazione è molto delicata, si rischia un’alluvione lampo.

Il temporale si è formato per lo scorrimento sul Mar Tirreno dell’aria fresca e instabile portata dal ciclone Boris, lo stesso che ha devastato l’Europa centro-orientale e che ora sta tornando sull’Italia con moto retrogrado.

“Siamo in strada. Si sta abbattendo su Bacoli una pioggia forte, improvvisa e copiosa. Con forte vento e grandine, che cade giù da più di un’ora. Ho attivato il Centro Operativo Comunale”, scrive sui social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. “Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Questura, i Vigili del Fuoco e tutte le istituzioni che possono aiutarci ad affrontare questa emergenza. Invito tutti alla calma, ed alla prudenza. Vi prometto che interverremo ovunque”, ha aggiunto il primo cittadino.

Anche a Monte di Procida, il violento temporale sta causando disagi, con strade allagate e tombini esplosi. Per questo motivo, il sindaco Salvatore Scotto di Santolo ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), invitando i cittadini alla “massima prudenza”. ” Sono già attivi gli agenti della Polizia municipale, così come le squadre della Protezione Civile”.

Nel pomeriggio, molte zone del Napoletano e del Salernitano hanno già subito gli effetti del maltempo che oggi ha colpito la Campania, provocando allagamenti, frane e colate di detriti.

