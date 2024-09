Maltempo, nuovo forte temporale a Roma e sui Castelli Romani: altre forti piogge e vento | FOTO

MeteoWeb

Un nuovo forte temporale si è abbattuto su Roma nel pomeriggio, dopo quello che prima di pranzo aveva già provocato allagamenti. Questa volta ad essere colpiti sono soprattutto i settori orientali della città, come Casilina, Prenestina e aree limitrofe. A Roma Borghesiana, per esempio, sono caduti 42mm di pioggia in meno di un’ora. Colpita anche la zona dei Castelli Romani, dove sono caduti 40mm di pioggia a Lariano, 33mm a Vivaro, 17mm a Rocca Priora.

Le strade si sono allagate in pochi minuti mentre diversi allarmi di abitazioni hanno iniziato a suonare. Disagi per il traffico, soprattutto su via Casilina, dove ci sono dei tratti chiusi per allagamenti.

Il temporale è stato accompagnato da raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 40-60km/h. Il temporale ha anche favorito un crollo delle temperature: se prima dei fenomeni si registravano punte di +32°C, dopo la colonnina di mercurio è piombata fino a +20-25°C.

Dal pomeriggio di oggi sono oltre 70 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco per danni d’acqua, alberi e rami caduti, rimozione di cornicioni e parti di coperture cadute. Le zone maggiormente colpite sono i quartieri La Rustica, Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo.

Sono oltre 80 gli interventi eseguiti da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a causa del maltempo. I maggiori disagi si sono verificati nel quadrante est della Capitale e nel Centro cittadino. Alberi e rami caduti hanno interessato il quartiere Prati, via dell’Acqua Bulicante, via della Stazione Prenestina e via di Tor Bella Monaca, altezza Gra. In via del Circo Massimo, altezza piazzale Ugo la Malfa, pattuglie della Polizia Locale sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza la strada a seguito della caduta di due grossi alberi. Per cause in corso di accertamento è crollata parzialmente un’impalcatura di una tribuna all’interno del Circo Massimo. Immediato l’intervento degli agenti del I Gruppo per mettere in sicurezza l’area.

Altre pattuglie sono intervenute per chiusure momentanee e servizi di viabilità a causa di allagamenti che si sono verificati in via Siculiana, via Casilina altezza Borghesiana, via di Tor Bella Monaca, altezza via Casilina e in via Prenestina, altezza via Palmiro Togliatti.

In via di Tor Bella Monaca, altezza Rampa Gra direzione via Casilina, è in corso un altro intervento dei caschi bianchi per la caduta di un albero su un veicolo, su cui sono tuttora in corsa i rilievi da parte degli agenti del VI Gruppo Torri.

Allagato l’ospedale Santo Spirito

A causa del forte temporale che ha interessato la Capitale, in particolare il quartiere Prati, l’ospedale Santo Spirito ha subito alcuni allagamenti. Le ditte di manutenzione stanno già lavorando al ripristino dei locali umidi e la successiva rimessa in funzione. “Rassicuriamo la popolazione che non ci saranno disagi per i pazienti e i servizi non subiranno variazioni”, comunica l’ASL Roma 1.

In un’ora caduta pioggia di un mese a Roma

“Nel pomeriggio di oggi Roma, in particolare i Municipi I, V, VI e XV, è stata colpita da forti precipitazioni, fino a oltre 40 millimetri, con concentrazioni locali anche più rilevanti, con diversi allagamenti stradali e crolli di alberature. In particolare, nel I Municipio, sono caduti in meno di un’ora circa 60 millimetri di pioggia: che solitamente sono cumulabili in un intero mese autunnale. La perturbazione è stata improvvisa e non prevista da alcun bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica di livello medio o elevato. La Protezione Civile di Roma Capitale è a supporto dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale con diverse squadre di volontari per la rimozione degli alberi e dei rami caduti e per ridurre i disagi creati dagli allagamenti”. Lo riferisce in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.

Secondo la Protezione Civile di Roma Capitalem il fenomeno che ha colpito Roma nel pomeriggio è identificabile con il termine tecnico di downburst, lo stesso fenomeno che ha investito il Bayesian, il veliero affondato a Palermo. È quanto emerso nel corso della riunione convocata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a seguito dell’ondata di maltempo che ha investito la Capitale.

