Maltempo, temporale v-shaped in Toscana: situazione critica, si rischia l’alluvione

MeteoWeb

La situazione maltempo si fa critica in Toscana. Dopo la violenta grandinata e le raffiche di 100km/h che hanno colpito la Versilia, un temporale rigenerante (di tipo v-shaped) insiste sull’Alta Toscana. Molte località hanno già superato i 100mm: sono caduti finora 135mm di pioggia a Vallelunga, 124mm a Palagnana, Chifenti, 114mm a Calavorno, 112mm a Borgo a Mozzano, 103mm a Pietrasanta, 102mm a Camaiore, 99mm a Retignano, 94mm a Fabbriche di Vallico, 93mm a Pomezzana, 91mm a Gallena, Fornovolasco, 82mm a Gombitelli, 80mm a Convalle.

I temporali di tipo v-shaped sono i più pericolosi perché possono insistere nella stessa posizione a lungo, scaricando ingenti quantità di pioggia. Gli accumuli sono già elevati in Toscana e se il temporale dovesse continuare ancora a lungo, si corre il rischio di una disastrosa alluvione. Prestare attenzione in zona a forti piogge, raffiche di vento e possibile grandinate locali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.