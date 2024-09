Maltempo Toscana: spiagge imbiancate dalla grandine all’Elba, trombe marine lungo la costa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sensibile calo delle temperature e fase di maltempo sull’Italia a causa della tempesta Boris. Oggi piogge e temporali hanno colpito parte della Toscana. In particolare, all’Isola d’Elba una forte grandinata ha imbiancato la spiaggia, come fosse neve. Al passaggio del temporale, la temperatura è scesa fino a +5°C sul Monte Capanne, la montagna più alta dell’isola e dell’intera provincia di Livorno. Dalla mezzanotte accumuli di pioggia sui 30-40mm su buona parte dell’isola e sui 20mm a Capraia.

Ma non è tutto. Nel pomeriggio, sono stati avvistati vari Funnel Cloud (o Nube a Imbuto) e trombe marine davanti alla costa livornese. I Funnel Cloud sono tentativi di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo (o la superficie dell’acqua nel caso di trombe marine).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

