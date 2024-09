Maltempo Veneto, allagamenti anche a Fratte: “urgono invasi sul Vandura” | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo di ieri sera con piogge intense e allagamenti ha colpito ampie aree del Veneto, tanto da portare il Presidente Luca Zaia a dichiarare lo stato di emergenza regionale. Tra i territori colpiti da allagamenti c’è anche la frazione di Fratte nel Comune di Santa Giustina in Colle, nel Padovano, che è anche dove risiede il consigliere regionale, Giulio Centenaro (Lega-Liga Veneta).

Visto che è l’ennesima volta che succede, “c’è urgenza di approntare uno studio idraulico che metta in sicurezza la zona, prevendendo la costruzione di invasi lungo il Fiume Vandura“, dichiara l’esponente leghista. C’è inoltre bisogno, continua, “di convocare con urgenza e magari rendere permanente un tavolo tecnico amministrativo che preveda la presenza del Consorzio di bonifica acque risorgive, del Genio Civile e delle amministrazioni comunali che sono attraversate dal fiume Vandura, sottoposto comunque di recente anche a lavori di messa in sicurezza, per concordare uno studio che dia risposte ai recenti allagamenti”. Infatti, “purtroppo, il clima ‘impazzito’ e gli abbondanti acquazzoni mettono a serio rischio fiumi e torrenti che necessitano ormai di un controllo costante, e serve una progettualità strutturale urgente”, conclude Centenaro.

