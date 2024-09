Maltempo Veneto: esondato il Sile a Casale, Rio Selva al massimo livello di guardia | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo di ieri sera in Veneto ha avuto effetti anche sul territorio di Casale sul Sile, nel Trevigiano. Le piogge abbondanti, infatti, hanno gonfiato fino al livello di guardia i canali presenti nel Comune. Il livello del Sile si è progressivamente alzato e questa mattina il fiume è esondato in una parte di via Torre a Lughignano. Esondazione del Sile anche nel porticciolo di Casale e in via San Nicolò, questa mattina, a seguito dell’arrivo dell’ondata di piena. Il Rio Serva è al livello massimo di guardia. Gli altri canali sono pieni, ma fortunatamente nessuno è esondato.

La Protezione Civile di Casale sul Sile, oltre ad aver monitorato il territorio comunale per tutta la notte, è anche intervenuta verso le 3 in via Chiesa Conscio per un allagamento di un seminterrato.

“A questo punto è evidente che vi è un problema idrogeologico da affrontare in maniera complessiva e concreta – spiega Stefania Golisciani, sindaco di Casale sul Sile – non possiamo solamente gestire le situazioni di emergenza, come già stiamo facendo, ma servono misure di prevenzione adeguate. È urgente posizionare un idrometro sul Sile a monte del nostro Comune, ovvero nella zona di Casier, dato che quello posizionato a Santa Caterina non è di utilità per il nostro Comune. Nei tavoli tecnici svolti con gli enti superiori ci è stato ripetuto più volte che l’andamento del Sile non è prevedibile, ma è stata ribadita la necessità di un idrometro che però non è ancora stato posizionato. Le ondate di piena potrebbero essere monitorate con maggiore attenzione, in modo che l’avviso dell’ondata possa arrivare in tempi utili affinché la stessa possa essere gestita”.

Maltempo, il Presidente della Provincia di Treviso: “allagamenti diffusi per pioggia di un’ora”

A causa dal maltempo di ieri sera nel Trevigiano, si sono registrati allagamenti a Treviso, Silea, dove è esondato il fiume Melma, Preganziol, Casale sul Sile, Casier, Carbonera, Asolo, Castello di Godego e Castelfranco Veneto. Allagate anche alcune scuole. “La quantità d’acqua scesa in un’ora ha raggiunto livelli altissimi causando allagamenti diffusi in tutto il territorio provinciale”, ha affermato Stefano Marcon, Presidente della provincia di Treviso.

“Abbiamo attivato tutte le comunicazioni e le squadre tempestivamente per intervenire sul posto e ripristinare le condizioni di sicurezza: a Castelfranco la situazione si è normalizzata verso le 2.30 di stanotte e grazie all’intervento congiunto di vari attori, dalla Protezione Civile, ai Vigili e alle Forze dell’ordine, siamo riusciti a contenere l’esondazione dell’Avenale. A livello provinciale – ha aggiunto -, purtroppo tanti Comuni sono stati colpiti: grazie al coordinamento della Regione Veneto e al lavoro di squadra tra amministratori, cittadini e squadre di volontari, che hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte per sgomberare dall’acqua abitazioni e strade, ora siamo in fase di attenuamento. Anche negli edifici scolastici superiori, come Provincia, abbiamo avuto purtroppo altri danni: siamo al lavoro per stimarne l’entità e procedere con gli interventi di ripristino”, ha concluso Marcon.

A Villorba soccorse 4 persone in sottopasso allagato

Colpito dal maltempo anche il territorio di Villorba, sempre nel Trevigiano. La Protezione Civile intervenuta alle 23 per un furgone con a bordo quattro persone rimasto bloccato nel sottopasso in via Selghere, a causa dell’allagamento del sottopasso stesso. Le persone sono state fatte uscire e tratte in salvo, ed il furgone è stato trainato fuori con un argano dagli operatori della Protezione Civile. Sul posto, a coordinare le operazioni, il sindaco Francesco Soligo e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Dussin. Nessuna persona è rimasta ferita a seguito di questo episodio.

Ieri sera è stato chiuso al traffico il sottopasso in via Libertà in zona stazione ferroviaria, causa allagamento. Chiuse al traffico anche via Codette e via Centole, causa allagamento della strada. Strade e sottopassi chiusi ieri sera sono stati riaperti progressivamente nelle ore successive e stamattina dalle 7 erano regolarmente transitabili. La Protezione Civile è intervenuta anche nel territorio di Carbonera, a supporto dei colleghi dello stesso Comune. “Non ci sono stati feriti. Nessun danno al patrimonio – spiega Francesco Soligo, sindaco di Villorba – purtroppo il maltempo anche questa volta ci ha colpito, ma grazie al rapido intervento della Protezione Civile siamo riusciti a dare una risposta rapida nelle situazioni più critiche. Grazie agli operatori per essere sempre pronti in queste situazioni”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.