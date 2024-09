Maltempo Veneto: a Gallio crolla statua di 3 metri

MeteoWeb

Il maltempo della scorsa notte in Veneto ha provocato danni anche a Gallio, nel Vicentino, facendo crollare l’opera “Il Gallo di Vaia” dello scultore Marco Martalar esposta all’esterno del Municipio. A far cedere la struttura, alta oltre 3 metri, lunga 3 e del peso di 300kg, sono state le forti piogge e le raffiche di vento che ieri hanno colpito anche l’Altopiano di Asiago. Il Gallo era stato collocato all’esterno del comune vicentino nel 2021 con un progetto dell’amministrazione comunale. Lo stesso scultore aveva comunque precisato, una quindicina di giorni fa, che l’opera presentava dei segni di degrado a causa di alcuni pezzi di legno marcio che probabilmente con il forte maltempo della notte scorsa non ha retto.

