Maltempo Veneto, grossi massi finiscono sulla provinciale 81 nel Vicentino

Alcuni massi, di cui uno di circa 2 metri cubi e del peso di diversi quintali, si sono staccati da una parete, finendo la loro corsa su un tratto della provinciale 81 in località Fusine di Posina (Vicenza), nel territorio dell’Alto Vicentino. Fortunatamente l’evento, causato dall’ondata di maltempo della notte e della mattinata odierna in Veneto, è avvenuto in un momento in cui non transitava nessun mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato sul posto per ripristinare la situazione, che ha portato alla chiusura parziale dell’arteria e a un senso unico alternato. Sul posto anche i tecnici comunali e i geologi che stanno verificando la situazione del movimento franoso in tutta l’area. È stato deciso che, in caso di ulteriori precipitazioni, la strada sarà chiusa al traffico per motivi precauzionali.

