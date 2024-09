Maltempo Veneto, tornado a Salzano: tetti divelti e alberi sradicati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, domenica 8 settembre, il Veneto è stato investito da piogge intense e forti temporali, che hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Tra i fenomeni più forti del maltempo di ieri c’è sicuramente il tornado che si è formato poco prima delle 19 a Salzano, in provincia di Venezia. Il tornado ha divelto il tetto di due condomini, con gli impianti fotovoltaici e i detriti finiti a centinaia di metri di distanza. Gli impianti fotovoltaici spazzati via, a loro volta, hanno danneggiato finestre, auto e giardini. Segnalati anche alcuni alberi sradicati. Tanta paura tra i residenti ma fortunatamente il tornado è durato poco, abbastanza da provocare danni. Non si registrano feriti.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

