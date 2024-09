Messico, John declassato a tempesta tropicale: almeno 8 morti | FOTO

MeteoWeb

La tempesta John ha causato un totale di otto morti nel Messico meridionale. Cinque giorni di forti piogge hanno generato gravi inondazioni e frane nella località turistica di Acapulco, sulla costa pacifica. John, nella sua seconda trasformazione in uragano, si è trattenuto al largo della costa pacifica poco prima di un secondo landfall nella mattina locale di oggi. Ha colpito più a est sulla costa lunedì 23 settembre come uragano di categoria 3.

Le inondazioni sono così gravi ad Acapulco, che non si è ancora ripresa dall’uragano Otis dell’ottobre scorso, che il capo dell’Agenzia municipale di Protezione Civile ha affermato che le autorità stanno iniziando a usare barche all’interno della città per salvare le persone dai quartieri poco elevati. Le immagini del disastro sono auto che galleggiano nelle acque alluvionali e persone salvate dalle acque impetuose usando cime di salvataggio. “Stiamo facendo in modo che le barche inizino a effettuare evacuazioni più efficaci”, ha detto Efrén Valdez, coordinatore della Protezione Civile di Acapulco, alla stazione televisiva Milenio Television. “La situazione è molto complicata”.

Le autorità hanno confermato che un ragazzo è stato travolto dalle acque alluvionali ad Acapulco e altri quattro sono morti in altre parti dello stato costiero di Guerrero, dove si trova Acapulco. Il Governatore Salomón Jara dello stato vicino di Oaxaca ha affermato che tre persone sono morte lì a causa di inondazioni o frane legate alla tempesta John.

L’allerta prosegue

John, ora declassato a tempesta tropicale, si trovava lungo la costa dello stato di Michoacan questa mattina circa 85km a ovest del porto Lazaro Cardenas, secondo l’U.S. National Hurricane Center. Si stava muovendo verso nord-nordovest a 6km/h. La tempesta aveva venti massimi sostenuti di 85km/h. John presenta un comportamento variabile e si muove lentamente, motivo per cui il Servizio meteorologico nazionale raccomanda agli abitanti degli stati di Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima e Jalisco estreme precauzioni per piogge, frane, alluvioni, nonché esondazioni di fiumi e torrenti.

