Meteo Alghero, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 28,4 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica migliorerà ulteriormente, portando a un mattino con temperature in aumento e una copertura nuvolosa che si ridurrà.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud. Durante la mattina, le condizioni meteo si stabilizzeranno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Il vento continuerà a soffiare con intensità, ma senza apportare precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 24,3°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, ma le raffiche non supereranno i 39,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 65%, garantendo un clima piacevole. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino alla sera, quando le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.6° perc. +21.1° Assenti 21.6 S max 29.7 Ostro 92 % 1015 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20.7° Assenti 24.6 SSE max 36.3 Scirocco 87 % 1014 hPa 7 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 26.4 S max 38.3 Ostro 74 % 1015 hPa 10 nubi sparse +23.7° perc. +23.8° Assenti 27 S max 37.6 Ostro 63 % 1015 hPa 13 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° Assenti 25.8 S max 38.1 Ostro 65 % 1014 hPa 16 cielo sereno +23.4° perc. +23.7° Assenti 24 S max 37.8 Ostro 72 % 1013 hPa 19 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 22.4 S max 36.3 Ostro 80 % 1013 hPa 22 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 23.5 S max 37.6 Ostro 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.