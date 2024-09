Meteo Arezzo, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Arezzo per Giovedì 26 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente coperti, che si schiariranno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco intorno ai 24°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 37,5 km/h. La serata offrirà cieli sereni e temperature in calo, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, i cieli rimarranno coperti, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Sud Est a una velocità di circa 6 km/h. Le condizioni di precipitazione saranno assenti, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a sostituire il cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h da Sud-Sud Ovest, mentre l’umidità scenderà al 63%. Non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di una mattinata serena.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a schiarirsi, presentando nubi sparse e temperature che toccheranno il massimo di 24,1°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 37,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Anche in questo periodo, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 16°C. Il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 93%. Le condizioni di meteo favorevoli renderanno la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arezzo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da cieli nuvolosi, si prevede un progressivo aumento della stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno gradevoli e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Arezzo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° Assenti 4.9 SSE max 6.2 Scirocco 96 % 1016 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +14° Assenti 4.8 SSE max 6.2 Scirocco 95 % 1015 hPa 7 nubi sparse +17.2° perc. +17.3° Assenti 7.5 S max 15.3 Ostro 91 % 1015 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 18.1 SSO max 28.4 Libeccio 70 % 1014 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° prob. 2 % 27 SO max 37.3 Libeccio 54 % 1013 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.6° Assenti 16.5 SSO max 32.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.9° Assenti 8.4 S max 13.3 Ostro 83 % 1013 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +16.6° Assenti 7.7 S max 13.1 Ostro 96 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:57

